Parco, teatro, la piazza, il ristorante e la sala giochi: questa azienda esiste davvero e proprio in Veneto

di Vittorio Pierobon

Non serve andare negli Stati Uniti a Seattle o a Cupertino per trovare, i grandi visionari che hanno cambiato il mondo, come Bill Gates, fondatore di Microsoft, o Steve Jobs, il padre di Apple. Basta fermarsi a, ai confini con la provincia di Venezia. Nessun nome fascinoso anglosassone, ma un comunissimo, un visionario di casa nostra, a capo di, azienda diventata in pochi anniper qualsiasi tipo di. Nel 2017 il fatturato ha superato i 100 milioni con una crescita del 26% sull'anno precedente. Numeri record per un'azienda da fantascienza, ma ben radicata nel territorio.«Le aziende che non investono nella propria terra, prima o poi sono destinare alla decadenza». È questa la filosofia di Vianello, nato 57 anni fa a, studi da perito industriale, classico self made man, capace in 25 anni di passare da una piccola concessionaria d'auto alla presidenza di un colosso con 600 addetti. Attenti a non chiamarli dipendenti, perché Vianello si arrabbia: alla Texa sono tutti appartenenti. Una differenza che è anche sostanza: il lavoratore è componente dell'azienda, un elemento dell'ingranaggio.e deve credere in quello che fa spiega il patron Io sono il comandante di un esercito di 600 uomini, loro mi seguono perché sanno che non li ho mai traditi. Questa è gente che è cresciuta con me, molti li conosco per nome. Li ho assunti tutti io. Appartengono all'azienda, ne sono una componente. In gran parte è gente del territorio, e questo è un ulteriore legame di appartenenza».La Silicon Valley di Texa è un terreno di 100mila metri quadrati, di cui solo 30mila occupati dai modernissimi edifici produttivi e direzionali, gli altri lasciati a verde con un grandissimo parco alberato e giardini pensili. Secondo gli esperti di urbanistica industriale,. All'interno molti, unacon tanto diun, un piacevolissimoche funge da mensa aziendale ed è gestito come un locale stellato con chef di primo livello. Un ambiente unico che sembra progettato da qualche grande designer...(vittorio.pierobon@libero.it)