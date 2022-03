MONASTIER

È uno dei big dell'economia trevigiana e una delle industrie più innovative del comparto metalmeccanico nazionale e non solo. Finora alla Texa, tuttavia, non era presente una rappresentanza sindacale organizzata. Nei giorni scorsi i lavoratori hanno eletto per la prima volta le proprie rsu: una piccola rivoluzione nelle relazioni industriali interne, anche se fino ad oggi le cronache non hanno registrato particolari vertenze. Fondata nel 1992, in meno di trent'anni Texa è diventata una multinazionale leader nelle tecnologie di diagnosi per motori. Il gruppo impiega oltre 700 persone nel mondo, di cui circa mezzo migliaio nella Marca. Una forza lavoro dall'età media molto contenuta, al di sotto dei 35 anni, e, di contro, con un grado di qualificazione assai elevato: il 45 per cento del personale è laureato, a partire dagli oltre 120 tra ingegneri e specialisti.

L'ELEZIONE

Il 13 febbraio sono state indette le votazioni tra gli addetti del quartier generale trevigiano e sono state eletti sei rappresentanti sindacali (rsu) e tre rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), tutti della Fiom Cgil. Un risultato che Enrico Botter, segretario provinciale della sigla delle tute blu, non esita a definire storico: «Sindacalizzare una realtà così importante del nostro territorio rappresenta per i metalmeccanici trevigiani un risultato davvero importante che conferma, ancora una volta, l'attualità e la credibilità della nostra iniziativa sindacale, anche in aziende maggiormente tecnologiche e meno manifatturiere, dove gli impiegati sono la stragrande maggioranza della forza lavoro. Per noi entrare in Texa significa raccogliere la provocazione positiva che i lavoratori hanno voluto lanciare all'impresa, sostenendoli e affiancandoli in questo nuovo percorso».

IL PRIMO NUCLEO

Dopo che in passato ci si limitava a qualche singolo iscritto, dalla scorsa estate si è costituito un primo nucleo di tesserati. «L'obiettivo che ci poniamo è quello di gettare, nel confronto tra i lavoratori e l'impresa, le basi per relazioni industriali costruttive e, a partire da queste, per una contrattazione aziendale che sappia migliorare la redistribuzione della ricchezza prodotta, ma che sappia anche dare risposte alle condizioni lavorative e in particolare al rapporto tra i tempi di vita e lavoro» sottolinea ancora Botter.

IL PRESIDENTE

Bruno Vianello, fondatore e presidente di Texa, si dice pronto a raccogliere la provocazione del sindacato. «Sono curioso conferma - relativamente al contributo che potrà essere dato all'azienda da parte della nuova rappresentanza sindacale, per cui tengo ogni giudizio sospeso. Se si svilupperà una collaborazione leale, volta ad incrementare ulteriormente i già noti ed elevati standard di Texa in termini di competitività, non potrò che essere lieto di avere validi suggerimenti». L'imprenditore trevigiano ha sempre puntare sul capitale umano: «Quello che mi auguro è che invece non ci si barrichi su anacronistiche posizioni ideologiche». Gli eletti in ordine di preferenze ricevute: Paolo Orlando, Alberto Bossi, Gian Luca Pilotti (questi tra hanno anche il mandato di Rls), Nicolas Thondojee, Federico Prete, Sergio Pugliese.

Mattia Zanardo