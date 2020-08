Sei insegnanti tra Treviso e Conegliano positivi al test sierologico: scatta l'accertamento

TREVISO Sei insegnanti sono entrati in contatto con il coronavirus: due nella zona di Treviso e quattro in quella di Conegliano. È questo il risultato del primo giro di test sierologici eseguito lunedì pomeriggio su 650 docenti in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. Il test sierologico, il cosiddetto pungidito, evidenza la presenza di anticorpi ma non consente di fare diagnosi. Per questo ora i sei insegnanti si dovranno sottoporre al classico tampone eseguito in biologia molecolare. Solo questo potrà dire con certezza se sono stati colpiti dal coronavirus e, soprattutto, se sono ancora potenzialmente contagiosi. Proprio ieri, intanto, si è riunita la conferenza dei sindaci dell'Usl della Marca.

LA RICHIESTA

L'azienda sanitaria ha formalmente chiesto ai primi cittadini di mettere a disposizione dei locali pubblici, tra palestre e sale polivalenti, dove poter effettuare i test rapidi su un totale di circa 18mila docenti, in collaborazione con i medici di famiglia, in modo da rendere il servizio più capillare e accessibile anche dal punto di vista logistico. Ogni municipio comunicherà le proprie disponibilità entro la fine di questa settimana. A quanto pare le proposte non mancheranno. A Zero Branco, ad esempio, si sono già detti pronti ad aprire il palazzetto dello sport accanto alle scuole medie. Oltre ai test rapidi per il coronavirus, poi, le stesse strutture comunali verranno utilizzate anche per la maxi campagna contro l'influenza stagionale. L'obiettivo è vaccinare quante più persone possibile, a cominciare da quelle a rischio, over 60 e chi è già costretto a convivere con altre patologie, per ridurre l'impatto di un'infezione che nella maggior parte dei casi dà sintomi sostanzialmente sovrapponibili a quella da Covid-19. «È stata chiesta la collaborazione delle amministrazioni comunali per individuare spazi dove poter effettuare anche le vaccinazioni antinfluenzali conferma Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, presidente della conferenza dei sindaci dell'Usl nei prossimi giorni raccoglieremo tutte le proposte e poi le gireremo all'azienda sanitaria».

LA CAMPAGNA

L'Usl sta organizzando una campagna per le vaccinazioni contro l'influenza stagionale senza alcun precedente. Oltre 200mila trevigiani saranno chiamati a immunizzarsi. Non ci potranno più essere ambulatori affollati in attesa della puntura. Nasce da qui l'idea di usare le strutture dei Comuni. Gli ambulatori tradizionali verranno utilizzati il meno possibile. Di pari passo, si andrà a vaccinare le persone in difficoltà direttamente a domicilio, si prepareranno le case di riposo affinché proteggano tutti i loro anziani in modo autonomo e si lavorerà a una ridistribuzione dei carichi di lavoro tra i medici di famiglia, fino ad oggi il primo riferimento per l'antinfluenzale, e il servizio Igiene e sanità pubblica. L'asticella è altissima. La copertura del vaccino contro l'influenza stagionale nelle persone a rischio ha sempre faticato a superare il 50%. Quest'anno, invece, si punta a toccare quota 75%. Auspicando di poter arrivare presto addirittura al 95 per cento.



