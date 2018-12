di Gabriele Zanchin Roberto Ortolan

CASTELFRANCO - Pistola in faccia alle titolari, madre e figlia, che poi vengono immobilizzate, legate dietro al bancone. Tre minuti di terrore assoluto: tanto è durato, la vigilia di Natale, l'assalto alla gioielleria Cassolato, in via Puccini (Borgo Pieve) a Castelfranco. In azione due rapinatori, presumibilmente professionisti, che in pochi minuti hanno portato via tutto. Il bottino è ancora da quantificare, ma si parla di almeno 100 mila euro. I due banditi, parzialmente travisati ed entrambi armati di pistola, hanno agito...