«Terrone, lavatevi e tornate a casa»: scatta l'inchiesta sull'autista del bus

di Valentina Dal Zilio

TREVISO «Siete terrone? Chissà che l'acqua alta di Venezia vi riporti a casa vostra. E magari se prendete acqua vi lavate». Queste le parole che un autista della Mom avrebbe rivolto a due turiste siciliane, madre e figlia, di 57 e 27 anni, nella Marca per trascorrere qualche giorno di vacanza. L'episodio si è verificato martedì sera a bordo dell'autobus della linea 10, in stazione. Da quella fermata le due donne dovevano raggiungere il Bed & Breakfast Villa Trevisi in via Brigata Marche...