Raffica di scosse di terremoto nella notte tra Miane, Segusino e Valdobbiadene

Raffica di scosse di terremoto nella notte di martedì 28 settembre in provincia di Treviso, nella zona della Valdobbiadene, a Segusino e Miane . Il primo evento sismico è stato registrato proprio a Miane alle 2.45, con una magnitudo ML di 3.6 (scala Richter). Dopo appena un minuto, alle 2.46 ecco nella stessa zona un nuovo evento sismico, stavolta di magnitudo ML 3.7. Una manciata di minuti dopo, alle 2.49 una scossa di minore entità viene registrata invece a Segusino, la magnitudo ML è 2.0. Passa poco meno di un'ora, alle 3.32 la terra trema in Valdobbiadene, la scossa sale di potenza, con una magnitudo ML 2.7, una seconda di assestamento si registra alle 3.42, stavolta di minore intensità con magnitudo 2.0. Passa qualche ora, e stamattina, alle 6.26, un nuovo evento sismico, sempre in Valdobbiadene: una scossa di magnituddo 2.5.