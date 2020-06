Cede la terrazza del rustico: ragazzo vola a terra da tre metri

MIANE - Crolla la terrazza, ragazzo fa un volo di tre metri. Paura ieri sera, martedì 2 giugno, a Campea per un drammatico incidente in una proprietà privata. Un 33enne, L.B. verso le 20 è improvvisamente caduto dalla terraza di un rustico, pare per il cedimento strutturale della staccionata, facendo un volo di tre metri e sbattendo violentemente la testa a terra. Immediato l'intervento dell'elicottero del Suem di Treviso, che ha trasportato il ragazzo al Ca' Foncello di Treviso, dove ora è ricoverato con un trauma cranico commotivo e la rottura del timpano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA