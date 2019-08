di Alessandro Vecchiato

MOGLIANO - L'investimento della 20enne sulle strisce pedonali lungo il Terraglio, nella zona di via Tavoni, continua a far discutere sulla pericolosità della Napoleonica. Dopo il grave incidente di mercoledì scorso, i cittadini chiedono maggiore sicurezza. «Entro fine anno - commenta il sindaco Davide Bortolato - verranno migliorati due attraversamenti sul Terraglio, e per il semaforo di via Tavoni, stiamo valutando di attivare la chiamata pedonale in maniera costante». Simili incidenti non devono più accadere e il Comune è pronto a fare la sua parte. «Metteremo in sicurezza due attraversamenti pedonali, è tutto previsto all'interno del Global Service Viabilità, terzo stralcio - precisa Bortolato - Ci concentreremo su quello di fronte al Bacareto, a nord del Terraglio, e su quello di fronte a via dei Mille, verso sud, dove c'è un'alta concentrazione di abitazioni e già teatro di un incidente mortale nel 2013».