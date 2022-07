TREVISO - L'atteso progetto del Terraglio Est si farà, ormai non ci sono più dubbi. Dopo tutto l'iter burocratico del caso, la redazione dei progetti e le discussioni politiche, ieri finalmente la Regione ha stanziato gli ultimi 8 milioni di euro promessi per il completamento dell'opera. L'assestamento di bilancio 2022-2024 votato mercoledì dai consiglieri ha difatti previsto che dei 16,45 milioni destinati dalla Regione ai trasporti e al diritto alla mobilità, ben 8 siano riservati per il completamento del Terraglio Est. Inizialmente stanziando un finanziamento di 4 milioni entro fine 2022, poi 2 sia nel 2023 che nel 2024. «Sono davvero molto contento per questa notizia che dimostra come la Regione sia stata di parola rispetto agli accordi assunti con il Comune. L'obiettivo, infatti, è quello di far crescere insieme il territorio» afferma il sindaco di Treviso Mario Conte che però ancora non si sbilancia su quando potrebbero partire i lavori. «Ad oggi non c'è ancora un cronoprogramma. Attendiamo notizie dalla Regione».



I BENEFICI

Un punto ribadito anche dal consigliere regionale, nonché presidente dell'Intergruppo Lega Liga Veneta, Alberto Villanova. «Difficile dare oggi una tempistica sui lavori, di cui si occupa l'assessore regionale Elisa De Berti (e l'ing. Silvano Vernizzi di Veneto Strade Spa, ndr.), ma l'importante è che il contributo per Ca' Sugana sia stato stanziato. I fondi servono proprio per dare il là definitivo ai cantieri». «Il Terraglio Est continua - è un'arteria fondamentale per tutta la viabilità, infrastruttura necessaria per rendere scorrevole il traffico che dal capoluogo scende verso il veneziano e strategica per alleggerire il traffico sul Terraglio, da sempre oberato da transiti di veicoli. Con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, e la destinazione del contributo al completamento dell'opera, possiamo quindi finalmente concretizzare un progetto di grande respiro e di utilità anche per le aree di confine con il veneziano».



IL PROGETTO

Il progetto, al quale era già stato dato il via libera con una Valutazione di impatto ambientale positiva, aveva concluso il suo lungo iter burocratico nell'ottobre 2021 per poi approdare in sede di Conferenza dei servizi e negli Uffici della Provincia a cui è poi seguita la predisposizione dell'appalto integrato. Il progetto definitivo vede dunque il passaggio stradale da Casier alla rotatoria dell'ospedale Ca' Foncello lungo la Tangenziale di Treviso. Un ultimo stralcio di un'opera (che al momento collega già Dosson al Passante di Mestre) di circa tre chilometri di lunghezza per un costo complessivo di 26 milioni di euro, di cui gli ultimi 8 arriveranno proprio con l'assestamento di bilancio varato in Regione. «É stato fatto un ottimo lavoro. I veneti possono ora contare su altri 28,2 milioni da utilizzare entro l'anno sottolinea il governatore Luca Zaia Si tratta di un documento che coniuga efficienza ed efficacia amministrativa e che comprende anche il completamento del Terraglio Est. Il Veneto dimostra così di saper programmare e amministrare, tenendo anche conto che ormai da un decennio non chiediamo ai cittadini un euro di tasse regionali, lasciando nelle loro tasche oltre un miliardo e 200 milioni l'anno».