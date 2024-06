TREVISO - «Sono sette le offerte presentate entro i termini di scadenza del bando di gara per la progettazione e realizzazione del secondo stralcio del “Terraglio Est” per un valore complessivo di oltre 38 milioni di euro, finanziati con Fondi per lo sviluppo e la coesione e risorse regionali. Una volta istituita la Commissione di gara a cura di Veneto Strade, braccio operativo della Regione, saranno, quindi, valutate le proposte tecniche ed economiche con l’aggiudicazione dell'opera prevista per settembre 2024 e l'avvio dei lavori entro l’estate del 2025. Trattandosi di un appalto integrato, chi si aggiudicherà la gara avrà l’onere di redigere il progetto esecutivo che verrà, quindi, validato e approvato da Veneto Strade. Sono previsti, quindi, 370 giorni di cantiere».

Lo ha detto la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione del Veneto Elisa De Berti che ha spiegato: «La nuova infrastruttura stradale, il cui tracciato è di 3.300 metri, metterà in collegamento, infatti, il casello autostradale di Preganziol sulla A4 e la Tangenziale di Treviso fino al casello di Silea sull’A27, intercettando, così, il traffico pesante proveniente dalle aree industriali di Dosson e Casier, oltre a quello transitante nell’area dei comuni a sud di Treviso. Il progetto prevede anche la realizzazione di un tracciato ciclabile, a doppio senso di marcia, lungo l’intero tratto e un nuovo manufatto a scavalco del corso d’acqua Rio Dosson».

«Grazie all’opera, che va a completare un intervento più esteso, il cui primo stralcio è stato realizzato nel 2017 da Veneto Strade, andremo a sgravare dal traffico una delle arterie principali per il tessuto produttivo veneto, quale il Terraglio, con ricadute positive per cittadini, lavoratori e imprese».