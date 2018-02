Si spara colpi al torace, sopravvive: finisce a processo per l'arma usata

di Denis Barea

VAZZOLA - Era probabilmente in preda ad un forte stato depressivo, causato da problemi familiari e anche personali, legati alle sue cattive condizioni di salute, quando ha deciso di imbracciare una pistola mitragliatrice Mp 40, cimelio della seconda guerra mondiale ma ancora perfettamente funzionante, e spararsi al torace per uccidersi. L'uomo, salvato solo grazie alla prontezza dei soccorsi, adesso però si ritrova indagato dalla Procura di Treviso con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni di guerra.Il fatto è successo nel 2015. Il protagonista è un 50enne, con precedenti penali per rapina, residente a Vazzola. È un appassionato collezionista di armi, che detiene tutte con regolare permesso. Tutte fuorché una: la mitraglietta Mp40, la pistola mitragliatrice usata dai soldati dell'esercito tedesco nel corso della Seconda Guerra Mondiale.