Tenta il suicidio al centro commerciale Tiziano lanciandosi dalla balaustra davanti a decine di persone: 49enne in fin di vita

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Tenta il suicidio al centro commerciale. Dramma stamattina, 19 maggio, al "Tiziano" di Olmi di San Biagio di Callalta, dove un 49enne del posto si è gettato dalla balaustra del primo piano, atterrando nella zona della fontana a gradoni, ai piedi della scala mobile. Un volo di circa 6 metri, sotto gli occhi sgomenti di clienti e negozianti. Poco prima di mezzogiorno, l'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lasciato cadere. Il tonfo ha attirato l'attenzione dei presenti. A dare l'allarme è stata la dipendente della tabaccheria, che ha chiamato il 118. In una manciata di minuti sono intervenute ambulanza e automedica. Il 49enne è stato intubato sul posto e trasportato al Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni. L'uomo, originario del veneziano, si era trasferito da poco nella Marca e viveva da solo. Non avrebbe lasciato biglietti: le cause del tentato suicidio rimangono ancora un mistero. E la speranza dei familiari è che si salvi.