Si punta un coltello alla gola fuori dal terrazzo della sua casa di Vittorio Veneto, salvato dai Carabinieri

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Si affaccia sul balcone e si punta un coltello alla gola. Anziano urla "Voglio uccidermi", salvato dai Carabinieri. La scorsa notte, intorno alle 4.30, i militari hanno risposto alla chiamata di un signore che preoccupato diceva che un suo vicino di casa ultraottantenne si era affacciato alla balaustra della sua abitazione con l'intento di farsi del male. L'anziano era visibilmente agitato e teneva un coltello appoggiato sulla gola urlando di voler porre fine alla sua vita.

L'anziano vuole uccidersi, i Carabinieri lo salvano

Dalla strada, un militare si è messo a parlare con l'anziano rassicurandolo e, un altro, ha rotto il vetro della portafinestra della casa dell'uomo e dopo averlo raggiunto, gli ha tolto il coltello di mano. L'anziano è stato così affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale a Conegliano per tranquillizzarlo e per rpestargli le cure del caso.