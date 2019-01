Tentato stupro di una 61enne, l'aggressore è un minorenne

di Alberto Beltrame

PAESE - I carabinieri di Paese lo hanno individuato in meno di 48 ore. È un minorenne straniero, regolare in Italia e figlio di una coppia conosciuta e ben integrata, il presunto responsabile della tentata violenza sessuale ai danni della 61enne di Paese assalita mercoledì sera in via Cavour, a pochi passi dal centro. Il sospettato è stato identificato e denunciato dai militari dell'Arma nella giornata di ieri. Il giovane non è stato arrestato ma i carabinieri sanno benissimo dove si trova. Ora toccherà...