Tentato omicidio alla festa: scappa in Sri Lanka, arrestato al ritorno

I Carabinieri di Spresiano, al termine di un’attività d’indagine, hanno ottenuto dal GIP di Treviso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il cittadino cingalese L.S.H., di professione, per il reato diI fatti sono riferiti allo scorso 3 luglio quando, durante unadi cittadini cingalesi, svoltasi in una residenza presa in affitto a, sul Terraglio, il soggetto aveva, per futili motivi, un connazionale P.G.R. 37enne, anch’egli residente a Treviso,. L’uomo si era poi reso irreperibile tornando nel suo paese d’origine, lo Sri Lanka. Ieri mattina,, l’uomo è statodai militari dell’Arma in collaborazione con il personale della Polaria e tradotto in carcere in attesa del l’interrogatorio di garanzia. La vittima, dopo un primo ricovero d’urgenza in prognosi riservata era stata operata per tamponare la ferita che avrebbe potuto avere esiti mortali. Adesso si trova fuori pericolo.