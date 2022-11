Aggressione in casa a Oderzo, donna colpita alla testa con il mattarello dal marito: è in fin di vita

ODERZO - Tentato femminicidio a Oderzo: una donna nordafricana è stata aggredita dal compagno a colpi di mattarello. Ricoverata d'urgenza al pronto soccorso, è in gravi condizioni con traumi al volto e alla testa. È stato il compagno stesso a chiamare i soccorsi dopo il raptus. L'ha colpita più volte al cranio, con violenza. Al punto che credeva di averla uccisa. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi aiuto: "Ho ammazzato mia moglie".

L'aggressione è andata in scena stamattina, 4 novembre, a Oderzo poco prima delle 10 nell'appartamento di via Sgrabariol dove abita la coppia. I carabinieri, intervenuti sul posto stanno ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, che sembra scoppiata al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti subito Suem e carabinieri. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.