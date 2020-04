Tentato furto alla pizzeria Giardino: presi dopo la fuga

VILLORBA - Tentato furto alla pizzeria Giardino a Lancenigo di Villorba: arrestato un ventenne di origine albanese e denunciato il suo complice trevigiano di 15 anni. I due alle 21 di domenica sera hanno tentato di sfondare la porta principale di accesso al locale, ma sono stati scoperti dal titolare e si sono dati alla fuga. Immediato l'allarme e la caccia all'uomo dei carabinieri e della polizia. I due sono stati rintracciati e fermati. Nella perquisizione personale sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso e passamontagna. A.M., 20 anni, è stato rimesso in libertà dopo le formalità di rito; m.t., 15 anni, è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA