Tentata rapina agli uffici postali «Sono disperato non trovo lavoro»

di Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BIAGIO (TREVISO) - Avevae non sapeva più come far quadrare i conti e onorare alcuni debiti con la banca. E così, non sapendo come fare altrimenti, si è infilato un passamontagna, ha impugnato una, e ha tentato un'improbabilealle Poste, miseramente fallita. È unresidente a Ponte di Piave il responsabile del, avvenuto lo scorso 28 dicembre, in tarda mattinata, all'ufficio postale di Fagaré della Battaglia. L'uomo era fuggito a mani vuote in sella a una bicicletta ritrovata poco dopo il colpo dai carabinieri di San Biagio che, grazie all'analisi delle telecamere di un'azienda privata che aveva inquadrato l'auto sulla quale era poi salito, sono riusciti a individuare l'improvvisato malvivente, uno che mai nella vita aveva sgarrato con la giustizia. Il 52enne, incensurato, è stato raggiunto a casa sabato mattina dai militari dell'Arma, delegati dalla Procura a procedere con la perquisizione: «Avevo bisogno di soldi e non riuscivo a trovare lavoro» ha confessato all'istante il povero diavolo, consegnando seduta stante arma giocattolo, passamontagna e indumenti usati durante la rapina. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per tentata rapina.