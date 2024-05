PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Un uomo di circa 50 anni, nei pressi del punto di decollo dei parapendii "Stella" sul Monte Grappa, ha tentato il suicidio cercando di lanciarsi nel vuoto con la sua auto nel burrone. A sventare il tentativo di farla finita ci hanno pensato alcuni operatori del Consorzio Turistico Vivere il Grappa che si trovavano in zona per la preparazione e l'allestimento in vista del passaggio del Giro d'Italia di sabato: intuendo una situazione di pericolo data dalle urla dell'uomo che era chiuso in auto, intento a effettuare una videochiamata, hanno in primis legato l'auto con una corda a un albero impedendo che il 50enne potesse ingranare la marcia e gettarsi nel vuoto. E successivamente hanno fatto intervenire i sanitari del Suem 118 e la polizia stradale che hanno fatto uscire dall'auto e preso in cura il 50enne.