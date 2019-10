CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONZANO (TREVISO) -l volante di una Punto lungo la strada tra Santandrà e Paderno, in località Sant'Antonio. Ma il 27enne che era alla guida non aveva fatto i conti con gli agenti della Polizia Locale armati di telelaser. È accaduto giovedì scorso, poco dopo le 22.30. Gli uomini guidati dal comandante Mosè Crema, impegnati nel pattugliamento serale e notturno, hanno fermato la Punto lanciata a tutta velocità. Ed è immediatamente scattata una multa da 725 euro, maggiorata perché la violazione del Codice della Strada è avvenuta in orario notturno. A cui si è aggiunto il taglio dei sei punti e la sospensione della patente per un mese.Poco prima una sorte simile era toccata a un 30enne che viaggiava a 97 chilometri all'ora su un'Alfa Romeo, sempre nella zona di Sant'Antonio. Anche in questo caso la sanzione è stata inevitabile, pur senza la maggiorazione prevista per l'orario notturno. La Polizia Locale ha staccato una multa da 544 euro, più il taglio di sei punti e la sospensione della patente per un mese.