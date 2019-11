Telecamere contro i dipendenti ladri: imprenditore stangato dal tribunale

di Denis Barea

SALGAREDA (TREVISO) - Qualcuno ruba l'argilla depurata che serve per produrre mattoni, pignatte, tegole e coppi. Più che una certezza una ossessione, alimentata da vecchi casi accaduti in provincia di Treviso in cui dipendenti delerano stati scoperti a fregarsi prodotti finiti e materiali utilizzati nelle lavorazioni industriali per poi rivenderli di nascosto. Preoccupazioni più o meno fondate che sono costate caro a D.B., 50enne titolare di una nota impresa di produzione di laterizi di Salgareda, condannato ieri ad una ammenda di mille euro per violazione dello Statuto dei Lavoratori. L'uomo infatti, per essere sicuro che nessuno dei suoi operai facesse la cresta sul patrimonio della fabbrica, ha deciso di installare delle telecamere di videosorveglianza ma lo ha fatto all'insaputa dei dipendenti, che invece avrebbero dovuto essere informati. In un colpo solo l'imprenditore ha