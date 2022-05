Artigiano beffato con la tecnica dell'abbraccio: la finta conoscente gli ruba mille euro

TREVISO - I carabinieri di Montebelluna (Treviso) hanno denunciato una donna di origini romene per furto aggravato. La vicenda risale a sabato scorso quando un artigiano 50enne del Trevigiano, fermatosi presso un bar della Pedemontana a fine lavoro, come faceva di solito per consumare una bevanda, è stato avvicinato dalla donna indagata, sua conoscente, che lo ha abbracciato con sospetta ed eccessiva familiarità.

Dopo qualche minuto di conversazione l'uomo si è allontanato ma nel dirigersi verso casa si è accorto che il portafoglio che teneva nella tasca della camicia non c'era più ed ha iniziato a dubitare che l'autrice del furto potesse essere proprio la conoscente incontrata in precedenza. I carabinieri hanno verificato, mediante la visione dei sistemi di videosorveglianza dei luoghi interessati, che la straniera aveva in effetti gettato il portafoglio, con mossa repentina, nei pressi dell'automobile dell'uomo, forse in un goffo tentativo di allontanare da sé ogni sospetto. Sottoposta a perquisizione, la giovane è stata trovata in possesso della somma di mille euro circa, corrispondente proprio all'importo dell'ammanco denunciato, in banconote e nei tagli descritti dal derubato.