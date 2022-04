CONEGLIANO - Resta chiuso il Teatro Accademia e gli eventi organizzati per la prima parte dell’anno non si faranno. C’è la possibilità che si riapra in autunno, ma tutto dipenderà da come si concluderanno i tavoli aperti tra la proprietà e il Comune. È ottimista il sindaco Fabio Chies, che conta di trovare un accordo o facilitare una soluzione per poter garantire la prossima stagione teatrale alla città, ma anche al territorio. Più cauto invece Fabrizio Lante, presidente della società proprietaria del Teatro Accademia, da anni impegnato a trovare un appianamento per salvarlo dalle difficoltà, ulteriormente aggravate dalle chiusure imposte dalla pandemia.



LA SITUAZIONE

«La non-riapertura è legata a una situazione economica difficile - spiega il presidente che racconta - Prima del Covid avevamo investito in interventi importanti, come il rifacimento di una parte del tetto e la sostituzione della caldaia, poi siamo stati costretti a chiudere per un periodo prolungato. Tutte le azioni per salvaguardare la redditività dell’azienda sono sfumate». La riapertura è perciò vincolata a ulteriori investimenti, che comprendono non solo la messa a norma, ma anche la manutenzione ordinaria, che in questo momento non è sostenibile, e quella straordinaria che prevedere la sistemazione del resto delle coperture e della facciata. Da qui la richiesta al Comune di un confronto che risale a dicembre scorso, quando la proprietà ha reso nota all’amministrazione la situazione di allarme in cui versava la società.



LE PROPOSTE

«Da anni comunque chiedevamo un tavolo per guardare al lungo periodo e abbiamo prospettato diverse soluzioni – continua il presidente – Chiaramente è un teatro privato, ma ha una funzione pubblica importante». Tra le proposte messe sul tavolo ci sono una convenzione di lungo periodo, la vendita del locale (tutto o in parte), e la creazione di una fondazione. Si è parlato negli ultimi giorni - e anche nel consiglio comunale di giovedì sera - anche di un consorzio, opzione sostenuta dal sindaco che vede questa soluzione come più semplice e risolutiva rispetto ad altre. «La proposta ha colto di sorpresa anche me - dice Lante - Adesso abbiamo fatto noi un’offerta economica al consorzio. Come proprietà a noi interessa avere un minimo di possibilità di investire in quel locale, altrimenti non ha senso fare cultura». La posizione della società è chiara: mantenere la proprietà, cosa che implica la gestione immobiliare, e affidare la parte culturale a un interlocutore, come potrebbe essere il consorzio, che dia però determinate garanzie, anche se l’idea della fondazione no profit era piaciuta di più. Il consorzio di fatto dev’essere ancora costituito, anche se alcuni nomi sono stati fatti, e dovrà coinvolgere professionisti o società dello spettacolo, con il vincolo di un piano di ampia visione sul futuro. «Siamo in una situazione di forte stallo dovuta alla crisi economica - ribadisce il presidente - Da anni noi chiediamo un percorso di lungo periodo che permetta di mantenere aperto, ma non ci hanno mai ascoltato».



LE PROSPETTIVE

Il punto di non-ritorno si avvicina e ora più che mai la necessità di trovare una soluzione ben definita e definitiva diventa impellente, anche nell’ambito dello sforzo che la città intende fare per riguadagnarsi la fama di riferimento culturale del territorio. L’obiettivo di programmare una stagione teatrale per l’autunno ha tempi molto stretti. «Si dovrebbe fare in tre mesi quello che non siamo riusciti a fare in quattro anni, ma mi auguro che entro giugno si stabilisca qualcosa di serio» sottolinea il presidente, che comunque resta aperto a una soluzione, purché sia ben strutturata e con un piano affidabile a lunga scadenza.