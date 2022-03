C ONEGLIANO - Si fa attendere la riapertura del Teatro Accademia a Conegliano, rimandata a maggio per “motivi tecnici”. Gli eventi in programma sono stati rimandati - ultimo quello attesissimo di Alice, dato per certo fino a due giorni fa e ieri rinviato al 12 maggio. Il titolare Giorgio Fabris rassicura sulla riapertura ma manifesta preoccupazioni per l’aumento vertiginoso dei costi. Non a caso lunedì in Comune incontrerà il sindaco per fare il punto sulla situazione. Chies dal canto suo lancia una proposta: «La soluzione va cercata nella creazione di una fondazione culturale che coinvolga più soggetti tra cui anche il teatro». Insomma, i giochi sono aperti.

IL RINVIO

Il teatro avrebbe dovuto riaprire sabato con l’atteso concerto di Alice in tour con i brani del grande Battiato. Ieri però l’annuncio di AMC Eventi e Comunicazione : « Purtroppo il Teatro Accademia ci comunica che in fase di un ultimo controllo risultano non soddisfatte tutte le norme di sicurezza fondamentali per la riapertura del Teatro post Covid » . Dall’organizzazione comunque rassicurano, garantendo che tutti i biglietti già acquistati sono validi per la nuova data di giovedì 12 maggio 2022. « L’Accademia non aveva i requisiti per poter essere riaperta al pubblico - spiega Maurizio Termite di AMC Eventi - Ci vuole ancora un po’ di tempo, circa un mese, sperando di non dovere rivedere ancora il calendario. Non è la prima volta che dobbiamo differire un evento su Conegliano, e non solo in realtà, purtroppo, ma non possiamo fare diversamente » .

LA CRISI

Questi due anni di pandemia, con la chiusura prolungata di cinema e teatri, non sono stati facili e l’Accademia non è stata un’eccezione, risentendo pesantemente delle ripercussioni che hanno coinvolto l’intero settore. « In questi due anni di chiusura l’abbiamo messo apposto pian pianino e modificato – racconta Giorgio Fabris, proprietario del Teatro – Dobbiamo aspettare il sopralluogo dei vigili del fuoco che ci sarà prima della riapertura, ma io sono sereno. Siamo in contatto stretto con l’amministrazione comunale. Lunedì alle 17.30 ci sarà un incontro con il sindaco e gli assessori e da lì ripartiamo. Dobbiamo mettere a posto alcune cose, ma sarebbe una follia tenere chiuso il Teatro Accademia » . I problemi riguardano non soltanto l’adeguamento alle normative, ma i costi che sono aumentati in maniera spropositata, per cui Fabris è molto preoccupato: « Se prima spendevamo di riscaldamento 2mila euro al giorno, adesso prevediamo salgano a 4mila, per cui è anche un problema di difficile gestione e soluzione. Non mi sono mai trovato in questa situazione nella mia vita, è una cosa difficile arrivare alla mia età ed essere in queste condizioni » .

LA GIUNTA