Tbc a scuola: non è finita. Scattano ​gli esami su altri cento studenti

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Mille persone sottoposte ad accertamenti e controlli in un paese da poco più di 10mila abitanti. E' l'enorme lavoro portato avanti nell'ultimo mese dalla task force specifica allestita dall'Usl della Marca per arginare il focolaio epidemico di tubercolosi, partito da una maestra, che ha fatto registrare dieci contagi nella scuola elementare di Motta: due insegnanti e otto bambini. Dopo tutti i bambini, i docenti, il personale della primaria, più i familiari delle persone colpite dalla malattia, e i ragazzi della prima media, adesso il servizio Igiene e sanità pubblica ha ufficializzato la decisione di effettuare lo screening anche sugli studenti di seconda media. Cioè quelli usciti dall'elementare in questione nel giugno del 2017. Sono in tutto un altro centinaio. Questa mattina verranno sottoposti al test Mantoux: la puntura sul braccio che permette di evidenziare se si è entrati in contatto con il bacillo di Koch, agente infettivo responsabile della malattia. Gli esiti arriveranno venerdì pomeriggio.