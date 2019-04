Tbc, nuovi casi nella scuola di Motta, due bimbe: test su 100 persone

MOTTA DI LIVENZA - Due ulteriori casi di Tbc a Motta di Livenza si sono aggiunti, oggi 2 marzo, agli otto casi (due maestre e sei bambini) registrati in una scuola di Motta. I due nuovi casi sono relativi a una bambina appartenente al gruppo dei primi 21 con Mantoux positiva e a una seconda bambina del gruppo degli ultimi 11 Mantoux positivi.



A renderlo noto è l'Ulss 2 aggiornando la situazione del focolaio epidemico di tubercolosi in una scuola di Motta di Livenza. Le due nuove malate saranno entrambe sottoposte a terapia multifarmacologica. La notifica di tubercolosi per questi ultimi due casi è il risultato di lunghi percorsi di approfondimento diagnostico: entrambe le bambine, infatti, erano risultate negative alla ricerca del bacillo di Koch nel gastroaspirato ma presentavano un quadro radiologico dubbio, oggetto di attento studio delle équipe di Pediatria e Radiologia dell'ospedale di Oderzo.



Ieri sono stati eseguiti oltre 100 test Mantoux ad altri studenti, a frequentatori della scuola e ad alcuni insegnanti attivi lo scorso anno scolastico. Gli esiti saranno disponibili venerdì pomeriggio.

