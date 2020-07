SuperEnalotto a segno in Veneto. Nel concorso di sabato 25 luglio a Tarzo, in provincia di Treviso, è stato centrato un "5" da 26.510,42 euro. La giocata fortunata è stata effettuata al Bar Gelateria Michelon di piazza IV Novembre 7. Il Jackpot, intanto, continua a salire e per il concorso di martedì mette in palio 18,8 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA