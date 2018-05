Perde la testa e tappezza il paese con le foto osè della ex: becca 6 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLO DI GODEGO - Tappezza il paese con le fotodella ex:. Un amore a pagamento che diventa innamoramento, sentimenti che sembrano veri feriti però dalla decisione della donna di rifarsi una vita e poi sposarsi. Ed è a quel punto che un, sposato, avrebbe perso la testa.Dentro gli cresce il tarlo della gelosia, lo rode essere stato respinto e per vendicarsi decide di tappezzare il paese della castellana dove vive la lei con le foto sexy che aveva scattatoe inizia a minacciare pesantemente anche il nuovo compagno.Finito a processo con l'accusa di stalking, ieri l'uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione, con la sospensione della pena. Decisiva per l'esito del procedimentosulle lettere anonime spedite alla ex e al, che ha confermato come a scrivere le missive di insulti e minaccia sia stato proprio lui. La vicenda si è svolta nel 2014. Il 49enne conosce questa donna giovane e bella che offre la propria compagnia. Lui, che è sposato, si lascia tentare e inizia una relazione che ben presto, almeno nella sua testa, assume connotati che vanno ben oltre il sesso in cambio di denaro e si innamora. Durante i loro incontri bollenti lei si lascia fotografare, nuda e in pose decisamente provocanti, giochino che eccita particolarmente la fantasia del 49enne. Ma dopo qualche mesedecide di troncare la relazione. Voglio cambiare vita gli dice. E inizia a frequentare un altro uomo, questa volta davvero per amore.Troppo da accettare per l'amante respinto, che accecato dalla rabbia inizia una campagna di vera e propria persecuzione a base di insulti. La donna decide allora di rivolgersi aldel paese che si convince a fare da paciere. Inizialmente il 49enne avrebbe smesso di ossessionarla ma la nuova relazione della ex diventa presto una cosa seria, tanto che il compagno diventerà presto suo marito...