Insulti razzisti su Facebook: Sforzin ritira la sua candidatura a consigliere comunale

, candidato di Vittorio Veneto, ritira la sua candidatura a Consigliere Comunale dopo le critiche per gli insulti razzisti su Facebook. «Quelle affermazioni sono state fatte qualche anno fa. Ritiro comunque la mia candidatura a Consigliere Comunale per il bene della mia città, per rispetto dei miei compagni di lista e del candidato Sindaco Toni Miatto». Queste le parole di Tancredi Sforzin di fronte alle pesanti accuse pubblicate su diversi organi di informazione che nelle ultime ore hanno riportato alla luce terribili dichiarazioni fatte in passato dal candidato a consigliere. La Lista Civica Toni Miatto Sindaco prende le distanze in modo deciso da tutte le affermazioni fatte da Sforzin in passato. «Siamo una lista moderata che, come riportato chiaramente anche nei nostri materiali di comunicazione, fonda i propri obiettivi programmatici su valori basati sull'integrazione e sull'Europa. Stiamo elaborando diversi progetti da avviare nelle Scuole in quanto crediamo sia il luogo principale di confronto per creare una comunità unita. Crediamo fermamente nell'impegno per la costruzione di relazioni sia nel nostro Comune tra cittadini, associazioni, attività commerciali e istituzioni, sia con altre realtà nazionali e internazionali. Vogliamo utilizzare costantemente il metodo del confronto come principale strumento di crescita e di evoluzione" queste le parole del capolista Gianluca Posocco. "Non potremmo mai e poi mai dimenticare che la nostra Vittorio Veneto è Medaglia d'Oro per la Resistenza - continua Posocco - e non condividere le parole del Capo dello Stato pronunciate nella nostra Città il 25 aprile scorso».Il candidato Sindaco Toni Miatto dichiara: «Purtroppo non ero a conoscenza di quanto detto in passato da Sforzin. Ora di fronte alle evidenti prove non possiamo far altro che dissentire in quanto non sono pensieri che ci appartengono. Purtroppo si può anche sbagliare nella scelta delle persone per la costituzione di una lista civica perchè, quando si cercano e si accolgono i nominativi, non è possibile fare i raggi X a ogni candidato scavando nel suo passato. D'altra parte, come abbiamo visto, è successo anche in liste di altri candidati a sindaco. Ricordiamo però che importante è quanto scritto nel programma condiviso con il gruppo e nel progetto per la nostra Città portato avanti in modo compatto da tutta la squadra».