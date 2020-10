Covid. Troppi tamponi notturni a Treviso, il punto per i test spostato all'ex Dogana

TREVISO - Boom per i tamponi notturni all'ospedale e pertanto l'Ulss 2 di Treviso ha deciso che da oggi il «Punto tamponi notturno» sarà attivo all'ex Dogana e non più presso l'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale Ca' Foncello.

La decisione di trasferirlo è stata assunta dalla Direzione dell'Azienda Sanitaria, a seguito del notevole incremento di accessi registrato stanotte. «Siamo passati dai 101 utenti della prima notte a circa 300 - spiega il direttore generale, Francesco Benazzi - di qui la decisione, per evitare problemi alla viabilità, con particolare riferimento agli accessi all'ospedale, di trasferire all'ex Dogana anche l'attività di screening notturno. Un ringraziamento va rivolto alla Polizia Municipale per il quotidiano supporto e al Comando provinciale dei Carabinieri per la gestione in sicurezza del Punto tamponi notturno». All'ex Dogana si potrà dunque, da oggi, accedere dalle 7 alle 21 per il Covid Point diurno e dalle 20 alle 7 per quello notturno.

«L'invito che ribadisco agli assistiti - sottolinea Benazzi - è che al Covid point notturno, cui si accede solo con prescrizione medica, si rivolgano coloro cui viene fatta la prescrizione in orario tardo pomeridiano e che, quindi, non possono farsi testare in orario diurno».

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA