TREVISO Si rischia un clamoroso sciopero all'interno del dipartimento di Prevenzione dell'Usl che gestisce la macchina dei tamponi per arginare l'emergenza coronavirus. I sindacati puntano il dito contro la carenza di personale che negli ultimi mesi ha portato all'esplosione degli straordinari, fino a turni di 12 ore al giorno, e alla copertura dei buchi con tecnici spostati da altri settori, come lo Spisal, e con professionisti a gettone. Stando ai loro conti, mancano almeno 30 assistenti sanitari. «Si tratta di operatori indispensabili per garantire la gestione delle misure di contrasto al Covid mettono in chiaro Sara Tommasin e Andrea Artuso della Fp Cgil Treviso, Paolo Cendron della Cisl Fp e Florio Michelin della Fpl Uil oggi vengono fatte svolgere attività a personale non abilitato. Oppure attività al ribasso, come la sorveglianza attiva diventata passiva per quanto riguarda le quarantene».

LA DENUNCIA La differenza sta nel fatto che prima i positivi in isolamento venivano contattati quotidianamente via telefono dal servizio Igiene e sanità pubblica. Ora, riferiscono i sindacati, non è più così: sono le persone in quarantena a chiamare se emergono problemi. I tamponi rapidi nelle scuole hanno ulteriormente aumentato i carichi. E la situazione potrebbe diventare ancora più pesante con l'avvio della maxi campagna di vaccinazioni contro l'influenza stagionale, fissata per il 12 ottobre. «Servono nuove assunzioni di personale con specifiche competenze scandiscono le organizzazioni sindacali siamo stanchi delle promesse. Ormai la situazione è diventata ingovernabile. Se nel giro di una settimana non ci saranno delle risposte, proclameremo lo stato di agitazione». Dopodiché potrebbe scattare lo sciopero. Martedì i sindacati hanno incontrato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Il confronto, però, non ha risolto i nodi.

LA REPLICA «Per quanto riguarda l'ipotesi dello sciopero mi auguro che si mettano una mano sulla coscienza prima di incidere in un servizio così importante per la popolazione spiega Benazzi stiamo rispondendo alle loro richieste. I controlli hanno visto il contributo anche dei tecnici della prevenzione. È vero. Ma in guerra, in una battaglia come quella contro il coronavirus, si usa tutto. Oltre a questo, ci sono già 58 assistenti sanitari assegnati. Ora se ne aggiungono altri 12 in extra turn-over, cioè in più rispetto alla dotazione organica, che si dedicheranno solo al Covid. E dopo il 20 ottobre ne verranno assunti altri 15 a tempo determinato per continuare a garantire i tamponi. Abbiamo fatto l'impossibile. Alla fine ci saranno 85 assistenti sanitari. Un esercito».

BOTTA E RISPOSTA Per i sindacati, però, non basta. «I 12 in extra turn-over hanno solo coperto parte dei buchi», sottolineano. E c'è anche il nodo dei Covid point, i punti dove vengono eseguiti i tamponi in modalità drive-in. «La maggior parte dei turni è coperta con personale a gettone dicono Fp Cgil, Cisl Fp e Fpl Uil gli operatori non sono stati stabilizzati. Anzi, allo stato attuale non c'è nemmeno la certezza del pagamento delle ore, visto che si attinge alle risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa». Parole, queste ultime, che Benazzi respinge in modo categorico. «È inaccettabile che si dica che non ci sono certezze sui pagamenti replica c'è una delibera pubblica con la quale abbiamo istituto un fondo da 250mila euro dedicato proprio al pagamento delle attività per i tamponi e per le vaccinazioni contro l'influenza». L'ultimo problema riguarda lo Spisal. «Solo qui mancano all'appello 13 tecnici, più 6 extra promessi ma mai arrivati. E i 20 tecnici oggi non stanno svolgendo attività di vigilanza e ispezione, ma sono stati dirottati all'unità di crisi anti-Covid tirano le fila Tommasin, Artuso, Cendron e Michelin il risultato è che gli 8mila controlli effettuati non riguardano l'attività di vigilanza nelle aziende, ma fanno riferimento esclusivamente alla gestione del protocollo anti-contagio». Su questo fronte è attesa una riorganizzazione. «I 20 tecnici torneranno allo Spisal: 14 saranno restituiti, più 6 nuovi conclude Benazzi fermo restando che consideriamo la rotazione indispensabile»

