TREVISO Due ore di attesa alla Madonnina, tre all'ospedale Ca' Foncello. Lunghissime code fino all'incrocio delle Stiore che hanno richiesto anche l'intervento della polizia locale. Tutti in fila anche a Vittorio Veneto e negli altri punti prelievi dell'Usl nell'orario di punta dalle 14 alle 15. Un lunedì di follia per centinaia di insegnanti chiamati a fare il test anti Covid prima dell'apertura delle scuole. «Sono arrivata al Ca' Foncello alle 14.15 - racconta l'insegnante Ilaria Polo - ho atteso in fila per ore, come moltissimi altri colleghi: ho infatti eseguito il test alle 17.10. Ringrazio l'azienda sanitaria e gli operatori, ma non comprendo come sia possibile per uno screening così esteso non realizzare un sistema di prenotazioni». L'Usl replica: «Il ministero ha deciso lo screening per gli insegnanti in ritardo. E a quel punto non ci poteva essere organizzazione diversa».



I NUMERI

Quasi 4mila i docenti che fino a questo momento si sono sottoposti al test sierologico per il coronavirus nei punti ad accesso libero allestiti dall'Usl della Marca. Vuol dire poco più del 20% del totale, circa 18mila. «Alla luce dell'andamento attuale, non si arriverà a controllare tutti e 18mila fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ma le richieste sono aumentate di molto. E sarà possibile sottoporsi all'esame fino a domenica. Prevediamo che alla fine potranno essere testate tra le 12mila e le 13mila persone. Il caos? Fisiologico con l'accesso libero». Ad oggi i test sierologici hanno evidenziato la positività di 14 insegnanti (otto nella giornata di ieri). Come prevedono i protocolli, in questi casi è subito scattato il tampone di controllo, processato in biologia molecolare. E' l'unica via per arrivare a una diagnosi. E al momento solo due insegnanti, senza sintomi, si sono rivelati effettivamente contagiati dal coronavirus. La giornata di ieri è stata la più impegnativa.



IL DRIVE IN

Il drive-in aperto proprio ieri pomeriggio nel centro della Madonnina di Treviso è stato preso d'assalto. Tra le 14 e le 15 si è formata una lunga fila di auto davanti alla struttura dell'Usl. Tanto che la polizia locale ha dovuto regimentare la bretella della strada Castellana, verso l'incrocio delle Stiore. Ci sono state fino a 50 auto in coda. Alcuni insegnanti hanno dovuto attendere un'ora e mezza per raggiungere il punto per i test sotto la tensostruttura montata sul retro del centro della Madonnina. «E' giusto sottoporsi al test per il coronavirus spiega una docente che lavora in una scuola superiore di Treviso ma chi controlla i ragazzi? Mentre noi ci mettiamo in fila per l'esame, la maggior parte degli studenti si ritrova in gruppo senza prestare attenzione alle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19». «All'inizio avevo deciso di non fare il test confessa una professoressa di una scuola media di Treviso avevo deciso così perché non ha troppo senso fare un controllo una tantum in questo modo, senza che sia seguito da altri controlli periodici. Viste le polemiche, però, ho scelto di effettuarlo».



Non sono mancate le lamentele per l'organizzazione del drive-in. «Si poteva fare meglio sbottano alcuni insegnanti in coda sarebbe stato il caso di prevedere delle indicazioni già sulla strada davanti al centro». Di contro, c'è anche chi si complimenta con l'Usl. «Ha messo in piedi un servizio del genere in poco tempo specificano non possiamo che ringraziare chi sta facendo questo enorme lavoro». Oltre all'azienda sanitaria, anche una parte dei medici di famiglia sta eseguendo il test sierologico dedicato al personale delle scuole all'interno dei loro ambulatori. Sono poco più di 500 i camici bianchi del territorio sparsi nella Marca. Si sono divisi esattamente a metà: circa 250 hanno risposto all'appello dell'Usl, mentre gli altri non hanno raccolto l'invito. «Non potevamo tirarci indietro davanti a una pandemia sottolinea Brunello Gorini, segretario della Fimmg, la federazione dei medici di famiglia di Treviso si tratta di un'attività che non rientra tra i compiti dei medici di famiglia e che non viene pagata. Però non potevamo dimenticare che siamo in una fase di emergenza». Altri dottori non la pensano allo stesso modo. «Noi abbiamo voluto salvaguardare la salute dei nostri pazienti: siamo pronti a eseguire i test sugli insegnanti, ma non ci può essere chiesto di farlo nei nostri ambulatori» è la posizione di Bruno Di Daniel, segretario dello Snami. © RIPRODUZIONE RISERVATA