TREVISO - Stop ai tamponi all'ex dogana: lunedì il Covid Point di Treviso verrà definitivamente chiuso (domenica 12 febbraio sarà l'ultimo giorno di operatività). L'attività verrà trasferita in blocco nel polo vaccinale dell'ex Maber di Villorba , che resta in funzione dopo il mancato accordo (almeno fino ad ora) per il trasferimento nel complesso accanto al Bhr Hotel di Quinto.



La decisione annunciata ieri dall'Usl della Marca alla luce del calo delle richieste di tamponi ha il sapore in una vera e propria svolta. Con la fine di marzo, inoltre, potranno essere tolti anche i limiti che oggi impongono ancora visite veloci, al massimo 15 minuti, da parte dei familiari dei pazienti ricoverati nei vari reparti degli ospedali. Nel periodi più difficili della pandemia, le postazioni del Covid Point dell'ex dogana di Treviso erano state prese d'assalto per fare il test e, in caso di positività, avere il documento che certificava l'obbligo di quarantena. Era stato necessario prevedere pure i turni di notte. In quelle occasioni le code di auto erano arrivate più volte a estendersi fino a ingolfare il traffico lungo la tangenziale. Fermo restando che il coronavirus non va sottovalutato, dopo la complessa stagione vaccinale adesso le cose sono radicalmente cambiate. La diffusione del Covid si è notevolmente ridotta. Discorso identico per i ricoveri in ospedale. Oggi i trevigiani positivi formalmente in isolamento sono poco più di mille. E all'inizio di questo mese si è scesi sotto quota 40 ricoveri. Senza contare che nella maggior parte dei casi la positività emerge dopo l'ingresso in ospedale per altri motivi di salute. "Covid per caso", vengono definiti. A livello generale non c'è praticamente più alcuna limitazione. Molte persone non si sottopongono nemmeno più al tampone in caso di sintomi simil-influenzali. E chi lo fa preferisce spesso ricorrere ai tamponi rapidi, senza registrazioni, che si possono comperare anche nei supermercati. Così il Covid Point principale della Marca si è via via ritrovato con sempre meno utenti. «Considerata l'attuale situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Sars-CoV-2, che vede un progressivo ma costante calo nell'afflusso dell'utenza ai punti tampone del territorio e nel numero di soggetti positivi spiegano dall'azienda sanitaria l'Usl della Marca è impegnata in una riorganizzazione delle attività connesse alla gestione della pandemia». Da lunedì, quindi, il Covid Point di Treviso verrà trasferito all'ex Maber di Villorba, il polo di via della Cartiera, davanti allo stabilimento Benetton. Qui sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17, e la domenica, dalle 8 alle 13.