Caos tamponi, code chilometriche: chiusi i Covid Point a Treviso e Conegliano

TREVISO - Lunghe code e traffico congestionato hanno costretto sabato mattina a chiudere il Covid Point all'ex Dogana di Treviso. Le attività del centro tamponi sono riprese in serata per il turno notturno, ma nuovamente si sono registrati forti rallentamenti nella zona di San Giuseppe. Dopo il grande afflusso della vigilia di Natale, sabato mattina alle 10.30 i vigili urbani sono intervenuti e hanno chiuso l'accesso al Covid Point a causa dell'ingorgo creato dalle centinaia di auto in attesa di accedere lungo viale della Serenissima. Il traffico è arrivato fino alla Noalese e solo chi era già all'interno dell'area ha potuto procedere con i test, ultimati nel pomeriggio. Analoga situazione alla Zoppas Arena di Conegliano, chiusa alle 10.30 di sabato come già era accaduto alle 17 della vigilia di Natale, anche in questo caso per il massiccio afflusso di veicoli incolonnati.

Ultimo aggiornamento: 20:21

