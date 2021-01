All'aeroporto di Treviso aperto oggi il punto tamponi rapidi. Risultato in 30 minuti

TREVISO - È attivo da stamani all'aeroporto di Treviso il servizio tamponi rapidi antigenici Covid-19, in modalità drive-in, destinato a tutta la popolazione. Il servizio - informa una nota di Save Spa - è svolto dal personale di Servizi Emergenza Territoriale, che effettua i tamponi il cui risultato viene comunicato in 30/40 minuti, consegnato sul posto oppure scaricabile via internet. È operativo dalle ore 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni. La sosta nel parcheggio dello scalo per le operazioni relative ai tamponi è gratuita, con un limite massimo di due ore. Non è necessaria la prenotazione o la prescrizione del medico, ma si deve portare con sé la propria tessera sanitaria al fine di velocizzare le operazioni di accettazione. Il costo per tampone è di 50 euro, pagabili sul posto preferibilmente con carte di credito-debito.

