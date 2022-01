Tamponamento in A27, coinvolte 7 auto: viabilità in tilt e code fino ai monti

TREVISO - Un incidente in A27 oggi pomeriggio, domenica 2 gennaio, ha coinvolto 7 auto: il bilancio è di 4 feriti, tutti lievi, ma le ripercussioni più pesanti si hanno sulla viabilità. Considerato il rientro dopo le vacanze Natalizie e il Capodanno si sono formate interminabili code che arrivano fino ai monti.

Lo schianto che sta immobilizzando il traffico di rientro dalle piste da sci è successo all'incirca alle 18 un chilometro e mezzo prima dell'uscita Treviso Nord in direzione Venezia, all'altezza del cantiere di innesto con la Pedemontana. L'intera viabilità è in tilt: una colonna interminabile di auto che parte da Cortina con automobilisti bloccati in auto da ore.