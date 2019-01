Tampona la sua prof sul Terraglio e poi scappa: studente 18enne nei guai

TREVISO Il sinistro stradale oggi alle 13 in via Terraglio e ora il ragazzo neopatentato rischia 350 euro di multa e la decurtazione di 8 punti dalla patente: la curiosità è che ha tamponato la “sua” professoressa, ma è scappato e poi è stato beccato dalla Polizia Locale. È costato caro il tentativo di fuga di un diciottenne trevigiano che, dopo essere stato coinvolto nel piccolo incidente con una professoressa dell’istituto “Giorgi”, è scappato e ha poi tentato la fuga dalla Polizia locale, giunta sul posto su chiamata dell’insegnante per i rilievi.



Lo studente, patentato da pochissimi mesi, dopo il sinistro si era infatti dileguato, salvo poi scegliere di imboccare via Terraglio nel senso opposto di marcia rispetto a quello della professoressa, fermatasi sul lato della carreggiata con la sua Lancia Ypsilon. Gli agenti della Polizia Locale, accortisi dei danni sulla Toyota rossa del giovane, avevano poi provato a inseguirlo, riuscendo a fermarlo nonostante il tentativo dell’alunno di sgusciare via nel traffico. Vistosi scoperto, ha infine ammesso le sue responsabilità. Il ragazzo rischia ora una sanzione di 303 euro per la fuga dopo l’incidente e 42 euro per l’omessa distanza di sicurezza, oltre alla decurtazione di 8 punti dalla patente di guida.

