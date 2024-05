Tag Rugby: gli studenti delle medie Casteller campioni d’Italia

PAESE (TREVISO) L’istituto comprensivo di Paese si è laureato campione d’Italia di Tag Rugby. La squadra composta da 10 ragazzi delle scuole medie Casteller di Paese e Postioma, rappresentante della Marca e dell’intero Veneto, ha conquistato il titolo trionfando nella fase nazionale dei campionati studenteschi giocati tra Agropoli e Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno.

IL PERCORSO

Dopo aver superato agilmente il girone unico di dieci squadre, in semifinale i ragazzi di Paese hanno battuto la rappresentativa del Piemonte con il risultato di 17 a 11. E nella finale, giocata ieri pomeriggio, si sono imposti anche sulla rappresentativa della Sardegna per 15 a 8.

Dopodiché è scoppiata la festa. Gli studenti Gabriele, Francesco, Alfonso, Jacopo, Pietro, Giulio, Tommaso, Ettore, Sebastiano e Giacomo hanno potuto alzare la coppa al cielo. A esultare con loro, oltre all’istituto comprensivo di Paese, guidato dal preside Alessandro Pettenà, c’era idealmente tutto il Veneto. Il Tag Rugby è uno sport totalmente privo di contatto. Si gioca indossando una cintura di velcro all'altezza della vita, alla quale sono legati due nastri. Le azioni ricordano il Touch Rugby, ma nel Tag il cosiddetto “tocco” è sostituito dal tentativo della difesa avversaria di strappare uno dei nastri al portatore di palla che avanza. È questo il gesto tecnico chiave, che vale come il placcaggio nel rugby classico e che impone al giocatore che ha subito il “tagging” di passare velocemente il pallone a un altro compagno.

I COMMENTI

«I ragazzi si sono aggiudicati le fasi provinciali svolte presso lo stadio “Visentin” di Paese lo scorso 9 marzo, vincendo il torneo triangolare – spiegano dalla scuola – e di seguito quelle regionali, giocate il 30 aprile a Rovigo, con un percorso netto che ha permesso loro di qualificarsi per le fasi nazionali». È stato strappato così il pass per la competizione nazionale che ha preso avvio lunedì nel Cilento. «Complimenti agli alunni – sono le parole del dirigente scolastico Pettenà – hanno conquistato un risultato estremamente prestigioso non solo per l’istituto comprensivo di Paese ma anche per la provincia di Treviso e per il Veneto». Talento, impegno, determinazione e organizzazione hanno fatto la differenza. La passione per la palla ovale è indissolubilmente legata alla storia di Paese. Basti pensare che la storica società Rugby Paese è stata costituita nell’ormai lontano 1956. Stavolta, però, il trionfo nazionale è arrivato direttamente dalle scuole. Il rientro dei ragazzi delle Casteller è previsto per oggi. E Paese si sta già preparando ad accogliere i giovani campioni d’Italia.