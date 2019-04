Sventa una truffa del falso incidente e denuncia i 2 complici: un trevigiano e un trentino

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE - Una signora residente in paese il 28 marzo a Vicenza ha sventato con coraggio una truffa ai propri danni per un incidente automobilistico provocato a sua insaputa nei confronti di due uomini: M.A. 49enne di Trento e S.A. 29enne di Vittorio Veneto, entrambi con pregiudizi di polizia.La donna giovedì 28 marzo in via Dal Verme a Vicenza è stata avvicinata da due soggetti che a bordo di unahanno messo in atto la “truffa del finto incidente”: asseredo di avere subito un danno al proprio veicolo hanno chiesto alla donna di trovare una soluzione accomodante, senza coinvolgere le assicurazioni, pagare i danni sul posto. Certa di non avere provocato l’incidente la donna ha intimato ai due di allontanarsi in fretta e alla minaccia di chiamare il 112 si sono dileguati. Rientrata a casa la donna si è recata nella locale caserma dei carabinieri e ha denunciato la tentata truffa, con descrizione minuziosa dei due soggetti. I militari sono risaliti e identificato i due: M.A. e S.A. con precedenti simili.