Possagno, affronto a Canova: ragazzi con un suv sulle scalinate del Tempio. Il video su Instagram

POSSAGNO - Un affronto al Tempio del Canova. Questa volta la sfrontatezza e la necessità di postare il video su Instagram ha superato tutti i limiti. Alcuni ragazzi a bordo di un piccolo suv Suzuki Samurai sono saliti sulle gradinate del Tempio di Possagno, riprendendosi con il cellulare e postando poi il video sul social. Video che è diventato immediatamente virale tra i giovani, ma che è arrivato anche al sindaco che ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. E l'identificazione dei ragazzi arriverà presto, dato che la targa del mezzo si leggere perfettamente nel video e il modello di jeep abbastanza vecchia è facile da trovare.

Ragazzi veneti

I ragazzi del video dall'accento sono veneti, molto probabilmente trevigiani, è in evidente stato di alterazione.

Il Tempio del Canova

La chiesa arcipretale della Santissima Trinità, comunemente nota come tempio Canoviano, è una chiesa neoclassica situata a Possagno, progettata all'inizio del XIX secolo dal celebre architetto Antonio Canova. È parrocchiale del paese e porta il titolo di arcipretale. All'inizio dell'Ottocento la vecchia parrocchiale di Possagno necessitava di urgenti restauri e Canova, originario del paese, era stato più volte invitato dalla comunità a finanziarne le spese. Già prima del 1812 l'architetto aveva proposto di ricostruire la chiesa e ne aveva presentato un progetto, tuttavia i capifamiglia furono riluttanti a sostenere gli ingenti costi. In una lettera del 5 agosto 1818, inviata all'amico Giannantonio Selva, Canova dichiarava di essersi deciso a ricostruire la chiesa di Possagno completamente a sue spese. L'idea era quella di realizzare un grandioso edificio circolare dotato di pronao, richiamo al Pantheon di Roma, ma con colonne doriche, come il Partenone di Atene. Commissionò a Pietro Bosio i disegni dell'edificio, i quali furono poi sottoposti alla supervisione dei colleghi dell'Accademia di San Luca e dello stesso Selva. Morto quest'ultimo nel gennaio 1819, Canova trovò il sostegno di Antonio Diedo. L'11 luglio di quell'anno i possagnesi in festa accolsero il compaesano per la posa della prima pietra. La direzione dei lavori fu affidata a suo cugino Giovanni Zardo detto "Fantolin". Il Canova non riuscì a vedere la sua opera conclusa poiché morì il 13 ottobre 1822; i lavori, in base al suo testamento, furono affidati al fratellastro Giovanni Battista Sartori. Negli anni successivi il progetto originario subì qualche modifica, anche per far posto al gruppo della Pietà e alla tomba dell'artista. Finalmente, nel 1830, il tempio venne concluso e il 7 maggio 1832 venne solennemente consacrato dallo stesso Sartori, nel frattempo divenuto vescovo. L'intitolazione alla Trinità non è casuale, ma fa riferimento alla pala dell'altare maggiore dipinta dallo stesso Canova per la vecchia parrocchiale.