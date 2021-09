Il macchinista vede una donna che si siede sulle rotaie: investita e uccisa dal treno

SUSEGANA (TREVISO) - Investita da un treno, all'alba, sulla linea Venezia-Udine. La vittima è una donna di cui non sono ancora state rese note le generalità. Il suo sembrerebbe un gesto estremo, stando ai primi accertamenti della polizia ferroviaria di Conegliano. L'investimento fatale è avvenuto stamattina, 18 settembre, poco prima delle 6 in via Foresto, al confine tra Susegana e Santa Lucia di Piave. Il macchinista del convoglio avrebbe visto la donna stendersi sulle rotaie . Impossibile evitare l'impatto. Sul fatto stanno indagando gli agenti della polfer. La linea ferroviaria è stata interrotta per un paio d'ore, il tempo necessario a recuperare la salma ed eseguire i rilievi. La circolazione dei convogli è ripresa verso le 8.





Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678