Giovane scomparso dopo la festa, trovato cadavere in un pozzo

SUSEGANA - È stato trovato cadavere in un pozzo a Crevada il 32enne di Treviso scomparso domenica dopo una festa tra amici a Collalto. Da questa mattina per cercarlo erano stati utilizzati anche i droni. Il suo corpo è stato trovato in un serbatoio dell'acqua dai vigili del fuoco che lo stavano cercando con polizia, carabinieri e protezione civile. Se si tratti di suicidio o incidente sarà l'autopsia a stabilirlo. Il corpo è stato rinvenuto a circa un chilometro dal punto in cui si erano diramate le ricerche, nell’area commerciale poco lontano dalla chiesa. La denuncia di scomparsa è stata presentata lunedì sera. Potrebbe essere caduto nel torrente Crevada che scorre vicino dove era stato visto ultima volta: la corrente potrebbe averlo trascinato fino al sifone.