SUSEGANA (TREVISO) - Trova in casa il ladro che lo minaccia verbalmente e si fa consegnare un po' di soldi, prima di scappare a piedi arraffando del cibo: tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave per un pensionato di Susegana. Il fatto è avvenuto nella mattina di sabato 23 aprile, indagano i carabinieri.