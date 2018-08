Il super tifoso espulso per un anno: «Non sono violento ma ho sbagliato»

di Laura Bon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVIGNANO - «Fiero di quello che sono...lotto per quello in cui credo...morirei per quello che amo...Chi mi conosce sa chi sono, tutti gli altri che scrivano, leggano e pensino quello che vogliono». Matteo, trentenne ultras di Trevignano, lo ha scritto a caldo, l'altro ieri, probabilmente poco dopo che gli è stato notificato un Daspo (divieto di accesso e partecipazione ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive) della durata di un anno. LA PUNIZIONE. Una condanna durissima per chi, come lui, vive in...