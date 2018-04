Residenti contro il Supersonic «Sesso in auto, bottiglie, chiasso e c'è chi passeggia in Postumia»

di Lorenzo Baldoni

SAN BIAGIO - L'evento indeltoglie il sonno aidi viaCentro a San Biagio di Callalta, ovvero il Mama CIta, che si svolge alla vicina discoteca. La storia va avanti da sei anni e adesso la misura è colma. E così, adesso, i residenti stanno preparando una raccolta firme da consegnare all'amministrazione comunale di San Biagio di Callalta e un esposto da inviare alla Prefettura. La notte del venerdì via Postumia Centro, ma soprattutto i piazzali del Municipio e della chiesa parrocchiale, si trasformano in una discoteca a cielo aperto, dall'una di notte alle sei del mattino.«Succede di tutto e di più raccontano un gruppo di cittadini che vivono proprio in centro paese e che la rabbia ha trasformato in un fiume in piena . Gente che urla, radio delle auto a tutto volume, spaccano bottiglie e c'è anche chi ha tempo di farein auto». E le lamentele non si esauriscono qui visto che c'è anche chi gioca letteralmente con la vita: «Verso le prime luci del mattino c'è chi visibilmente ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti passeggia in mezzo alla strada, appunto la Postumia una delle più trafficate e pericolose della Marca, per sfidare il destino»...