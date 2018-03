SuperEnalotto: "5" da 66.000 euro in una tabaccheria di Pieve di Soligo

TREVISO - La fortuna atterra a Pieve di Soligo: supera i 66mila euro la vincita realizzata da un giocatore del SuperEnalotto di Pieve grazie a un bel 5: Jackpot appena sfiorato, ma il premio è comunque adeguato per festeggiare, con la schedina convalidata nella tabaccheria Barisan in via Marconi 49. Il Jackpot nel frattempo, ha raggiunto i 118,6 milioni di euro, la quinta vincita più ricca nella storia del concorso e la più alta in palio in Europa. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta proprio in Veneto, l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA