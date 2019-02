«Facciamo un supermercato nella dimora palladiana»: la proposta choc di ​Italia Nostra

Una provocazione ma anche una proposta: trasformare dimore storiche in negozi se non addirittura in ipermercati. È ciò che lancia, parlando del futuro della palladiana Villa Emo di Fonzolo di Vedelago (Treviso), il responsabile provinciale di Italia Nostra, Romeo Scarpa.



L'obiettivo è di fare della prestigiosa dimora un progetto-pilota anche per altri luoghi vincolati, sull'esempio del Fontego dei Tedeschi a Venezia. La villa è in vendita e Italia Nostra spera in un intervento statale. Non così Scarpa: «abbiamo distrutto il suolo veneto costruendo mentre abbiamo beni da favola che i privati non riescono a gestire - dice all'Ansa -, si chiede l'intervento dello Stato che spesso dimostra di abbandonare ciò che dovrebbe valorizzare, quando con una nuova "visione" anziché scandalizzarsi si tornerebbe all'antico».

