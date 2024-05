TREVISO - I supereroi Batman, Spiderman, Ironman e Hulk hanno reso indimenticabile la giornata di ieri per tutti i bambini e le famiglie presenti all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I supereroi preferiti da adulti e bambini hanno nel pomeriggio fatto una visita a sorpresa ai piccoli pazienti, scendendo dal tetto dell’ospedale ed entrando nei reparti in cui bimbi e ragazzi con accanto i loro genitori sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia. A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati sono stati i volontari dell’Associazione senza fini di lucro Sea “Supereroi acrobatici ODV ETS”, fondata da Anna Marras.

IL MESSAGGIO

«Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie» racconta Anna. «Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: «Tu sei un supereroe! Non mollare!» A questo scopo Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei supereroi Sea, vestendo i panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’Associazione da tutti gli ospedali italiani e dalle varie associazioni sensibili al tema.