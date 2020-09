Superenalotto, schedina vincente giocata in una tabaccheria di Paese

Superenalotto, vincita in provincia di Treviso. Nel concorso di sabato 12settembre è stato realizzato un "5", da 16.440,88 euro, a Paese. La vincita è stata convalidata presso la profumeria tabacchi da Cester, in via della resistenza 10C.



Il Jackpot nel frattempo continua a salire e domani metterà in palio 38,7 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle. © RIPRODUZIONE RISERVATA