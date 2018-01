SuperEnalotto: a Oderzo sfiorato il jackpot, vinti 60.000 euro

La fortuna fa tappa a Oderzo grazie al SuperEnalotto: con una schedina da pochi euro sfiorato il Jackpot, ma vinti con un 5 circa 60mila euro. La giocata è stata convalidata nelle Tabaccheria Marin, in via Umberto I 44. La sestina esatta adesso mette in palio 86,4 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo.

In Veneto sono stati centrati i due Jackpot del 2017: 94 milioni a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.

